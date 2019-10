Sciopero 25 ottobre, a Roma scuole e asili a forte rischio

Venerdì 25 ottobre le scuole a Roma saranno aperte o chiuse? La domanda circola da qualche giorno tra studenti e genitori romani. Due agitazioni a carattere generale rischiano infatti di far chiudere la città, dai trasporti ai rifiuti, dalle scuole ai servizi anagrafici. Da un lato lo sciopero generale nazionale, indetto dai sindacati di base; dall'altro l'agitazione cittadina indetta da Cgil, Cisl e Uil in protesta contro la giunta Raggi per la gestione delle partecipate e più in generale della città. Tutti i settori sono interessati e le lezioni sono fortemente a rischio.



Sciopero generale dei sindacati di base

Lo sciopero generale indetto per venerdì 25 ottobre 2019 riguarda anche il comparto scuola. Docenti e personale Ata potrebbero partecipare alla protesta, mettendo quindi a rischio le lezioni. Ricordiamo che il personale della scuola non è tenuto a comunicare l'eventuale partecipazione allo sciopero, quindi per gli studenti è impossibile sapere in anticipo se ci saranno lezioni oppure no. Gli alunni, in caso di assenza nella giornata di sciopero, non sono comunque giustificati: l'obbligo di presenza in classe rimane valido, anche in caso di sospensioni o cambiamenti di orari. Dai presidi, come raccolto da RomaToday, non c'è nessuna comunicazione ufficiale.

Sciopero a Roma

C'è poi lo sciopero cittadino che interessa le partecipate. Qui l'impatto più grosso è sugli asili e le scuole comunali. Maestre e personale aderente ai sindacati confederali potrebbe aderire alla protesta. In questo caso gli istituti difficilmente potranno aprire. In prima linea dovrebbe esserci il personale della Multiservizi in agitazione anche per il mancato pagamento, per intero, dello stipendio. Ricordiamo che una settimana fa, assenze in serie aveva provocato la mancata apertura di molti asili. In generale quindi sono previste difficoltà. In molte scuole ai genitori è stato comunicato a voce che venerdì potrebbero esserci disagi. Qualcuno ha