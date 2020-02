Simboli nazi-fascisti e scritte antisemite davanti alle scuole a Pomezia

Sono apparse questa mattina scritte antisemite di fronte all’ingresso del liceo Pascal e dell'Istituto Largo Brodolini di Pomezia. Gli operatori del Comune sono già al lavoro per ripulire le aree.

A darne notizia, attraverso la pagina Facebook del comune è stato il Sindaco Zuccalà: “Un atto gravissimo che condanno a nome di tutta l’Amministrazione comunale. A pochi giorni dalla Giornata internazionale della Memoria, e nella giornata di oggi in cui proprio l’Istituto Brodolini organizza un incontro che vede ospite Gabriele Sonnino, testimone di quella pagina buia della nostra storia, sono rammaricato e indignato per quanto accaduto. Questo ci spinge a lavorare ancora di più con le scuole per trasmettere alle nuove generazioni una memoria collettiva che è il messaggio di chi c’era e il ricordo vivo di una comunità che difende i diritti umani”.

“Spero si possa fare luce quanto prima sugli autori di questo vile gesto – conclude Zuccalà - Intanto gli operatori ambientali del Comune di Pomezia sono già al lavoro per ripulire le aree”.

Le scritte antisemite apparse sui muri di due scuole a Pomezia sono vergognose. Mi auguro sia fatta subito chiarezza e siano individuati i responsabili di questo ignobile gesto. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) February 12, 2020

Il comitato provinciale dell'ANPI di Roma "esprime la più dura condanna per le scritte antisemite e i simboli nazisti che "ignoti" hanno lasciato. Il nazifascismo è una piaga costata milioni di morti, sconfitta dalla storia grazie al sacrificio di decine di migliaia di giovani, donne e uomini che hanno lottato per riconquistare la libertà e la dignità di ogni essere umano. Oggi tenta di rialzare la testa approfittando della crisi economica, culturale e sociale che attanaglia il nostro Paese, ma sarà nuovamente sconfitto".

L'ANPI provinciale di Roma "chiede fermamente alle Autorità competenti di individuare e sanzionare severamente gli autori delle infami scritte, e che, applicando le leggi, sciolgano tutte le organizzazioni che al nazismo e al fascismo si richiamano.

Invita la cittadinanza alla mobilitazione che si svolgerà nelle prossime ore, per la difesa della democrazia e della Costituzione".