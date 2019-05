Sanità, dal Bambin Gesù unità mobile per screening cardiologici nelle scuole di Roma

Nelle scuole primarie di Roma e del Lazio arrivano gli screening elettrocardiografici dell'unità mobile attrezzata dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Come si legge in una nota del nosocomio, l'iniziativa rientra nel progetto di prevenzione e sensibilizzazione 'Una questione di cuore', avviato fin dal 2013 con il sostegno della onlus La stella di Lorenzo.

Il nuovo mezzo è stato messo a disposizione dei sanitari del Bambino Gesù grazie ai fondi raccolti dall'associazione nata per volontà dei genitori di Lorenzo Fabbri, un ragazzo di 19 anni mancato improvvisamente nel 2012 a seguito di un malore. Grazie a questa unità mobile, dotata di attrezzature d'avanguardia, gli studenti possono essere monitorati direttamente a bordo senza la necessità di effettuare i tracciati elettrocardiografici in classe, come accadeva fino a poco tempo fa.

Il personale dell'ospedale ha effettuato i primi screening nelle settimane scorse all'istituto comprensivo 'Margherita Hack', a Colli Portuensi, e al nido 'Pineta in Crescendo', a Primavalle. Dal prossimo 22 maggio sarà la volta dell'istituto comprensivo 'Primo Levi' di Marino. Il progetto ripartira' poi a settembre in altre scuole: il 'San Pio V', il 'Fiano Romano', gli Istituti 'Montezemolo', 'Nitti', 'Largo Oriani' e 'Matteo Ricci'. In tutto saranno circa 3 mila gli studenti coinvolti che, a bordo del mezzo, effettueranno gli esami elettrocardiografici, i cui risultati saranno consegnati al termine di ogni singolo periodo di osservazione.

"Il progetto sullo screening è in continua evoluzione", spiega il dottor Fabrizio Drago, responsabile dell'Unità operativa di Cardiologia e Aritmologia pediatrica del Bambino Gesù "e vorremmo creare un vero e proprio modello, da esportare su scala nazionale. Un po' come avviene con successo da anni in altri paesi come in Giappone, che sul tema della prevenzione ha compiuto passi da gigante", continua.

"Grazie alla collaborazione la Onlus La Stella di Lorenzo, in questi anni abbiamo individuato in alcuni bambini la presenza di anomalie elettrocardiografiche rivelatrici di malattie cardiache a potenziale rischio di sincope e/o morte cardiaca improvvisa. Tramite questo screening sono state inoltre rilevate anche altre problematiche cardiache di cui i genitori non erano a conoscenza".