Sciopero a Roma Tpl, domani stop ai bus in periferia per 24 ore: orari e fasce di garanzia

Domani, lunedì 13 gennaio, ci sarà sciopero di 24 ore sulla rete della Roma Tpl, il consorzio privato che gestisce le 103 linee periferiche. Sarà invece regolare il servizio sulle linee di Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato Italiane.

La protesta, prevede per gli utenti le fasce di garanzia. Il servizio sarà assicurato, dunque, da inizio corse diurne e sino alle 8,30 e poi tra le 17 e le 20. Partenze a rischio, invece, tra le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio. Possibili stop per circa 100 linee di bus.

Le motivazioni dello sciopero

Ad indire l'agitazione, il sindacato Usb Lavoro Privato. "È di pochi giorni fa la notizia di un autobus in gestione alla Roma Tpl che ha tenuto prigionieri i passeggeri per 45 minuti nell’ora di punta a causa di un guasto alle porte. La vettura era sprovvista dei martelletti di emergenza e pertanto l’autista non ha potuto far evacuare il mezzo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Questa è solo una delle problematiche che USB denuncia da tempo, causate dalla inadeguatezza dei privati nella gestione del servizio pubblico dei trasporti. - si legge in una nota del sindacato - A peggiorare la situazione, l’atteggiamento arrogante delle aziende che puniscono con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione i lavoratori coscienziosi che segnalano i mezzi mal funzionanti. A questo clima di continue intimidazioni si aggiunge il persistere del mancato pagamento ai lavoratori dei fondi previdenziali complementari. I lavoratori del TPL Privato di Roma tornano a scioperare per la loro salvaguardia e per la tutela degli utenti, in difesa di un servizio pubblico sempre più martoriato dallo sciacallaggio degli appetiti economici delle società private".

Le linee a rischio per lo sciopero del 13 gennaio

Ecco l’elenco completo delle linee bus interessate dallo sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.