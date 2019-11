Sciopero Roma Tpl, lunedì 18 novembre a rischio i bus in periferie: orari e fasce di garanzia

Lunedì 18 novembre doppio sciopero a Roma e gli autobus in periferia saranno a rischio per 24 ore. Il servizio del consorzio privato Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus – l'elenco è più avanti -, dovrà fare i conti con la protesta indetta dal sindacato Usb e in una delle società del gruppo, la Troiani, anche dalla Fast Confsal.

Le corse nella giornata di lunedì saranno garantite solo dalle 5,30 alle 8,29 e dalle 17 alle 19,59. Possibili stop nelle altre fasce orarie.

Tra le motivazioni della protesta, l'orario di lavoro con la mancata concessione delle ferie e lo straordinario obbligatorio, la regolarizzazione dei versamenti, la manutenzione delle vetture, l'uso eccessivo della repressione disciplinare.

Le linee interessate dall'agitazione: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19, C6 e C8.

Sempre per lunedì 18, la Fasta Confsal ha indetto un'agitazione anche sulle linee extraurbane gestite dalla Cotral.