Sciopero a Roma: venerdì 3 aprile tram, bus e metro a rischio per 24 ore. Orari e fasce di garanzie

L'emergenza del coronavirus non ferma le proteste dei lavoratori in Atac. Fast-Confsal ha indetto uno sciopero di 24 ore per la giornata di venerdì 3 aprile dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, con rientrata delle vetture nei depositi di appartenenza.

Dall'inizio dello sciopero, dalle ore 08:30 e dalle 20:00 a fine servizio, nessuna partenza utile dai capolinea o stazioni terminali dovrà essere effettuata. Saranno a rischio bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

L'annuncio dello sciopero è stato pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti e sul sito della Commissione Garanzia Scioperi. Salvo nuovi annunci, sarà invece regolare il servizio delle linee di bus di RomaTpl, Cotral e delle ferrovie di Trenitalia (le linee FL).