Sciopero a Roma, autobus e metro a rischio lunedì 24 febbraio: orari e fasce di garanzie

Non si è trovato un accordo e così lunedì 24 febbraio ci sarà sciopero per 24 ore in Atac. Dopo l'annuncio per il 3 febbraio e l'intervento del Prefetto che ha costretto i lavoratori a bloccare la protesta, lo scorso 13 febbraio c'è stato un tavolo di incontro tra azienda e dipendenti ma non si è trovata un accordo: ecco quindi il nuovo annuncio della sigla sindacale Fast Confsal.

Sciopero Atac 24 febbraio 2020

Tutti i servizi Atac resteranno quindi fermi nella giornata di lunedì 24 Febbraio dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, con rientrata delle vetture nei depositi di appartenenza. Dall'inizio dello sciopero, dalle ore 08:30 e dalle 20:00 a fine servizio, nessuna partenza utile dai capolinea o stazioni terminali dovrà essere effettuata.

Saranno a rischio bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

"All'inizio dello sciopero le vetture provenienti dai vari capilinea o stazioni terminali, una volta giunte a destinazione, qualora dovessero effettuare altre corse nell'orario dello sciopero, rientreranno fuori servizio nei depositi di appartenenza per riprenderlo a fine dello sciopero e comunque in tempo utile alla ripresa del servizio", spiega Fast Confsal.

Anche il personale addetto alla verifica e alle biglietterie sciopera con le stesse modalità dell'esercizio. Sono esclusi dallo sciopero i portieri, i guardiani, gli addetti ai servizi telefonici e addetti ai centralini.

Regolari le linee Roma Tpl, Cotral e Rfi

Sarà invece regolare il servizio delle linee di bus di Cotral, delle ferrovie di Trenitalia (le linee FL) e delle linee di bus di Roma Tpl.

Questo l'elenco dei collegamenti di Roma Tpl regolarmente in strada: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.