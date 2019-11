Sciopero per il clima, studenti in piazza: a Roma è il "block friday"

Da piazza della Repubblica a piazza del Popolo: in migliaia hanno attraversato le vie della città per il quarto sciopero globale per il clima.

A Roma la manifestazione del Friday for Future

"Salva la terra, cambia il sistema"; "Si vede, si sente: Roma è per l'ambiente" - gli slogan intonati dagli studenti romani, tra loro al Fridays for Future, anche qualche famiglia.

Nella Capitale è stato "Block Friday", questo lo striscione di apertura e il messaggio calato da ponte degli Annibaldi, quello davanti al Colosseo. Un gioco di parole per criticare il Black Friday, un modello di consumo ritenuto dai manifestanti esasperato e non sostenibile.

Il block friday per il clima

La data del 29 Novembre è stata scelta perchè cade a ridosso della COP25 (United Nations Climate Change Conference), la conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid.

L'intento del movimento è quello di far arrivare ai leader politici mondiali il messaggio che è importante prendere misure immediate ed efficaci per contrastare la crisi climatica, dopo il fallimento degli accordi di Kyoto e di Parigi.

Sciopero per il clima: "Vogliamo giustizia climatica"

I giovani chiedono alle istituzioni azioni immediate poiche' senza queste l'emergenza climatica non potrà che aggravarsi: "Cosa vogliamo?" - dicono. "Giustizia climatica". "Quando la vogliamo? Ora!". "Cosa aspettate?" grida la piazza.