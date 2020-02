Sciopero Atac, sarà lunedì nero: domani 3 febbraio a rischio bus, tram e metro per 24 ore

Domani 3 febbraio è previsto un lunedì nero per lo sciopero di 24 ore in Atac. Sarà a rischio dunque il servizio della rete di bus, filobus, tram, metropolitane e delle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Civicastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Saranno invece regolari i servizi di Roma Tpl, della Cotral e delle Ferrovie dello Stato.

Orari e fasce di garanzia per lo sciopero di domani 3 febbraio

La protesta sarà di 24 ore e, come prevede la legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, saranno assicurate le fasce di garanzia. Servizio regolare, dunque, sino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Possibili stop, invece, nel resto della giornata. Le linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980, che effettuano servizio prolungato, saranno a rischio stop anche dopo la mezzanotte, e sino alle 2, della notte tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio.

Per quanto riguarda invece le linee di bus N, per questi collegamenti il servizio non sarà garantito esclusivamente nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio.

Le motivazioni dello sciopero

Durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie delle linee che restano, eventualmente attive, non è comunque garantita la disponibilità di ascensori, scale mobili e montascale e il funzionamento delle biglietterie.

Ad indire l'agitazione di lunedì prossimo il sindacato Fast Slm che protesta per "ferie, insufficienza mensa, personale di macchina settore metroferroviario, problematiche IV area".

Regolari le linee Roma Tpl, Cotral e Rfi

Sarà invece regolare il servizio delle linee di bus di Cotral, delle ferrovie di Trenitalia (le linee FL) e delle linee di bus di Roma Tpl.

Questo l'elenco dei collegamenti di Roma Tpl regolarmente in strada: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.