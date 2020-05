Sciopero a Roma: venerdì 29 maggio a rischio i bus Cotral. Gli orari

Venerdì 29 maggio sarà una giornata nera per il trasporto pubblico. Dopo la comunicazione dello sciopero in Atac, infatti, ecco lo stesso scenario replicato anche in Cotral.

Il prossimo venerdì l'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Saranno garantite tutte le corse fino alle 8:30 e alla ripresa del servizio alle 12:31. La sigla sindacale incrocia le braccia per una contestazione O.d.s. numero 17 del 13 marzo 2020; e per la fornitura quotidiana Dpi. Al precedente sciopero nazionale del 25/10/2019 ha aderito il 48,8% dei dipendenti.