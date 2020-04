Coronavirus, sciopero in Ama. La Commissione di garanzia: "Comune e azienda chiariscano su misure di sicurezza"

I sindacati sono invitati a ridurre la durata dello sciopero o ad ampliare i servizi minimi. Ma Ama e Comune devono dare risposte alle questioni che riguardano la sicurezza dei lavoratori per l'emergenza coronavirus. Così in una nota la Commissione di garanzia sugli scioperi bacchetta gli enti locali, chiedendo chiarimenti immediati sulle ragioni che hanno portato i sindacati a dichiarare lo stop per lunedì 20 aprile.

"La Commissione ha invitato AMA S.p.A. a fornire precisi chiarimenti su quanto lamentato dalle organizzazioni sindacali, in merito alla mancata osservanza delle misure di sicurezza legate all'emergenza coronavirus, che peraltro fanno parte di un apposito accordo siglato in azienda" è scritto in una nota. "Considerato il rilievo fondamentale per la collettività del servizio pubblico di igiene ambientale, l'Autorità sugli scioperi ha invitato il Comune di Roma ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza in AMA, richiamandolo ad un ruolo attivo di vigilanza sulle modalità e sulla qualità del servizio erogato".

Poi l'invito diretto anche ai sindacati. "Pur ribadendo, come affermato in vari interventi, che la salute dei lavoratori costituisce un bene primario e irrinunciabile, ha invitato le organizzazioni e le rappresentanze sindacali a valutare l'opportunità di una riduzione della durata dello sciopero, anche alla luce dell'esito dei chiarimenti richiesti all'azienda. In alternativa alla riduzione dello sciopero, le organizzazioni sindacali sono state invitate a predisporre un ampliamento dei servizi minimi, da concordare con l'azienda, anche limitatamente ad alcune aree della città".

