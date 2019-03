VIDEO | Global strike for future, la pedalata per il clima degli universitari

“Siamo ancora in tempo”. E’ il testo del grande striscione srotolato stamattina, venerdì’ 15 marzo, davanti alla Minerva in occasione del Global strike for future. Sono più di un centinaio gli studenti de La Sapienza che hanno deciso di iniziare così, a bordo di una bicicletta, la giornata di sciopero globale a favore del clima lanciato dalla giovane attivista Greta Thunberg.

Non solo gli studenti del primo ateneo di Roma, ma anche quelli dell’università Roma Tre e Tor Vergata. Mentre gli studenti medi che con un corteo hanno raggiunto la manifestazione principale della Capitale organizzata tra io Fori Imperiali e piazza Venezia. “E’ il tempo di agire, di mobilitarsi - dice Elisa Ragogna di Link La Sapienza -, ci hanno sempre detto che siamo la generazione che avrebbe dovuto fare i conti con i cambiamenti climatici, ma è questo il momento di avere delle risposte”. “La bicicletta per lanciare un messaggio di mobilità sostenibile - dice Isabella del coordinamento dei collettivi -. Questa per noi è una tappa di un lungo percorso fatto di dibattiti sul clima. In vista della manifestazione nazionale del prossimo 23 marzo”.