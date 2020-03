Scale mobili: la stazione di Spagna torna operativa, Barberini resta a mezzo servizio

E' stata riaperta dopo le verifiche tecniche la scala mobile della stazione metro A di Spagna che conduce al galoppatoio di Villa Borghese. Lo rende noto Atac che spiega: "Nella stessa stazione è stato collaudato con esito positivo anche un servoscala, che sarà riattivato non appena gli enti competenti rilasceranno le autorizzazioni necessarie".

Nel corso della mattina sono stati inoltre riattivati tre ascensori della stazione Baldo degli Ubaldi. Proprio in questo scalo, lo scorso 28 febbraio a seguito dell'emissione della Certificazione da parte degli Enti competenti, Atac ha riattivato tutte le scale mobili soggette a revisione ventennale nella stazione.

Intanto i cittadini sono ancora in attesa della riapertura completa di Barberini, nel cuore del centro storico, riaperta dopo quasi un anno di chiusura a seguito di un incidente, per fortuna senza feriti, che ha interessato una delle sei scale presenti. Al momento ne sono state riaperte quattro. Le altre due attendono ancora le manutenzioni, quindi la metro è aperta solo in uscita.