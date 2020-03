VIDEO | Coronavirus: al via la sanificazione in nidi e scuole dell'infanzia

L'Amministrazione Capitolina ha avviato l'iter per effettuare la sanificazione dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, nonché dei locali dedicati alla ristorazione e ai mezzi del trasporto scolastico, in concomitanza con la sospensione delle attività educative e didattiche dovuta all'emergenza Coronavirus. Sono partite le circolari indirizzate alle ditte incaricate perché procedano, uniformandosi alle disposizioni del Ministero della Salute, si legge in una nota del Campidoglio, ad avviare il servizio di sanificazione dei locali interni ed esterni di nidi e scuole dell'infanzia, compresi arredi e giochi dei bambini.

Dal momento della ripresa delle attività educative e didattiche è previsto che le ditte procedano, in aggiunta alla quotidiana pulizia dei locali, anche ad azioni di sanificazione a cadenza almeno settimanale.

Per quanto riguarda l'area degli edifici dedicata alla ristorazione, le indicazioni alle relative ditte incaricate sono di procedere, durante l'attuale periodo di sospensione, alla sanificazione di cucine, locali mensa, attrezzature, arredi e utensili, nonché, dal momento della ripresa delle attività, ad una sanificazione quotidiana dei locali mensa e alla predisposizione di appositi dispenser di gel igienizzanti per le mani a disposizione dei fruitori del servizio.

Specifica indicazione è partita anche all'indirizzo delle ditte incaricate del trasporto scolastico, perché si provveda, durante il periodo di sospensione del servizio, alla sanificazione dei mezzi preposti e, alla ripresa delle attività, alla pulizia quotidiana affiancata alla sanificazione con cadenza almeno settimanale.

L'Amministrazione Capitolina ha inoltre invitato i Municipi a sensibilizzare verso l'adozione delle stesse misure gli istituti scolastici dei relativi territori che non rientrano nella diretta competenza di Roma Capitale.

Sempre in relazione ai plessi scolastici il Campidoglio ha poi comunciato che non ci sarà. Nessuna chiusura dei riscaldamenti nelle scuole. Gli impianti sono stati riattivati a partire dalle ore 12 in tutti gli istituti della città. La ditta cha ha in carico la manutenzione, per conto di Roma Capitale, ha programmato la riaccensione degli impianti a partire da oggi. I riscaldamenti sono quindi in funzione.

L’assessora Meleo ha precisato, inoltre, che gli impianti saranno sempre in funzione con un orario ridotto, vista l’assenza dei bambini, ma che coprirà la permanenza del personale scolastico negli edifici assicurandogli idonee condizioni di lavoro.

