Coronavirus, una task force disponibile h24 per sanificare gli ospedali

Un team di persone specializzate per sanificare i reparti che ospitano i malati di Covid-19. È la task force creata dalla Cascina Global Service che già prima dell’emergenza Coronavirus aveva in gestione la pulizia degli ospedali San Camillo e Santo Spirito di Roma, del nosocomio di Frosinone e dei presidi sanitari di Sora e Cassino. Reperibili h24, si legge in una nota, rispondono direttamente alle chiamate di capisala e responsabili di reparto per interventi urgenti volti a sanificare e disinfettare gli spazi ospedalieri dove si trattano pazienti affetti da coronavirus.

Le squadre sono composte da un numero di operatori che varia dai sei agli otto. Si tratta di dipendenti che si occupavano anche prima delle pulizie e che hanno seguito dei giorni di formazione prima di diventare operativi. Durante il corso, spiegano dalla Cascina, sono state spiegate le modalità di vestizione e svestizione, tecniche di sanificazione e diluizione dei prodotti a base di cloro sono stati solamente alcuni dei molteplici temi affrontati durante il corso.

Oltre agli ospedali, la scorsa settimana sono intervenuti nella notte per sanificare la centrale operativa del 118 a Roma. Alcune squadre sono state impiegate al Cto e al Nuovo Regina Margherita e infine potrebbero essere chiamate anche negli hotel attvati per ospitare le persone in quarantena.

“Siamo tutti orgogliosi dei nostri operatori” ha spiegato Davide Perrone, responsabile dell’area Centro Italia per la Cascina Global Service “perché con grande professionalità lavorano senza sosta sanificando interi reparti di ospedali riconvertiti solo recentemente in presidi Covid. Queste squadre sono partite già a marzo ma, viste le mutate esigenze, nel tempo sono state implementate in parte con operatori che lavoravano negli ospedali in parte con altri che già prima formavano squadre specializzate in sanificazioni e risanamenti”.

