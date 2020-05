L'Esercito sanificherà le chiese di Roma

Riaprono le chiese e si torna a messa. Accadrà da lunedì prossimo, 18 maggio, con regole ben precise stabilite in un protocollo firmato tra CEI e Governo. Non basta però, perché da parte del Vicariato di Roma, grazie ad un accordo con l'Esercito italiano c'è anche l'intenzione di procedere ad una sanificazione delle parrocchie romane. Il via domani, mercoledì 13 maggio, con le squadre specializzate nel campo Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (C.B.R.N.) schierate ed equipaggiate con dispositivi di bonifica di grande capacità.



L’attività, in collaborazione con Roma Capitale, procederà secondo uno specifico calendario per blocchi di Municipi e prevede la sanificazione di oltre 337 chiese parrocchiali sul territorio della Diocesi di Roma. Prima tappa presso la Basilica Don Bosco nella mattinata di mercoledì, mentre nel pomeriggio verrà sanificata la parrocchia del Divino Amore.

L’Esercito Italiano, dall’inizio dell’emergenza, attraverso 71 assetti, ognuno composto da 6 unità, ha condotto 314 interventi di sanificazione (183 nelle R.S.A., 50 presso le strutture delle Forze dell’Ordine e 81 in luoghi pubblici). A questi si aggiungono le squadre ad elevata specializzazione provenienti dal 7° reggimento CBRN “Cremona”, unica unità della Forza Armata specializzata nella lotta ad agenti contaminanti.