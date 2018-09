Chiesa crollata, salvate le opere d'arte: una copertura temporanea per proteggere la struttura

I Vigili del Fuoco lavorano senza sosta presso la Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Le ultime notizie riportano la presenza sul posto di almeno due squadre con supporto di nucleo SAF carro crolli e autoscala.

Dopo aver rimosso e messo in sicurezza tutte le opere d'arte, prosegue la rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta, nonché il puntellamento di spazi adiacenti al crollo. Già da ieri sera si é effettuata la posa di una copertura per le macerie all interno della struttura ecclesiastica e dalle prime luci dell'alba si sta provvedendo alla copertura temporanea della struttura completa. Comunque le abbondanti piogge della notte non sembrano aver arrecato ulteriori danni strutturali.

Perazzolo (Ing. VV.F.): "Non è il momento di parlare di cause, servono verifiche"

L’ingegner Antonio Perazzolo del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha dichiarato: “Siamo impegnati anche per mettere in sicurezza la cripta che si trova sotto il pavimento; quell’area è fortemente compromessa, poi procederemo alla messa in sicurezza del campanile. Il pezzo di copertura che non è venuto giù è pericolante, ma per il momento stabile. Cause? Non è il momento di parlare di cause, bisognerà fare delle verifiche su tutto il materiale, anche sulle macerie per vedere se ci sono ammaloramenti”. VIDEO | Crollo chiesa, gru e droni per salvare la natività di Carlo Maratta

Il tweet del ministro

Intanto è intervenuto su Twitter anche il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, che ha commentato: "Il crollo a San Giuseppe dei Falegnami mi ha toccato profondamente. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone e il Ministero si è immediatamente attivato pr la messa in sicurezza dell'area e il recupero delle opere d'arte. Episodi come questo non devono più succedere".