Saldi estivi a Roma, manca poco: quando iniziano

Inizia ufficialmente il countdown per i saldi estivi in tutta Italia, Capitale compresa. A Roma, in particolare, gli sconti stagionali avranno inizio il 6 luglio (e così in tutto il Lazio) e proseguiranno fino al 17 agosto.

La stagione dei saldi, dunque, a Roma, durerà più di un mese e permetterà di rinnovare il guardaroba estivo e da mare, approfittando dei ribassi. Salvo urgenze e particolari necessità, dunque, meglio non fare acquisti estivi nel mese di giugno, poiché già dai primi di luglio la convenienza sarà protagonista in tutti i negozi.

Saldi estivi 2019: dove fare acquisti a Roma

Con l'arrivo dei saldi, i clienti romani avranno davvero l'imbarazzo della scelta su dove andare a caccia di occasioni. Dai negozi nelle principali vie dello shopping, ai centri commerciali, fino agli outlet o alle boutique di fiducia sotto casa. Davanti a tanta scelta, il suggerimento è di non farsi prendere dalla foga, ma di sfruttare i saldi per fare acquisti oculati ed intelligenti.

Saldi estivi 2019: calendario regione per regione

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 17 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto.

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto