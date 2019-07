Tutti pazzi per i saldi estivi a Roma: da oggi sabato 6 luglio al via gli sconti

Tempo di saldi estivi a Roma dove si potrà approfittare degli sconti per oltre un mese. Dopo le vendite promozionali che in tanti casi li hanno anticipati, i saldi a Roma iniziano oggi sabato 6 luglio per concludersi il 17 agosto.

Saldi a Roma da sabato 6 luglio

Settimane in cui si potrà approfittare per rifarsi il guardaroba in vista delle vacanze o del rientro in piena estate a lavoro, ma anche di cerimonie all’orizzonte.

I saldi estivi a Roma e dintorni hanno già scatenato la folla degli acquirenti: di chi al mare, ai parchi, alle ville o alle piscine all’aperto ha preferito andare a caccia dell’affare.

Dove trovare i saldi a Roma

E nella Capitale per fare shopping a suon di saldi e sconti c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dai negozi nelle principali vie del centro storico, ai centri commerciali (qui tutti gli orari), fino agli outlet o alle boutique di fiducia sotto casa.

Davanti a un ventaglio di alternative così ricche il suggerimento è di non farsi prendere dalla foga, ma di sfruttare i saldi per fare acquisti oculati ed intelligenti.

Saldi estivi a Roma: consigli per gli acquisti

Se Confcommercio stima che ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro per un giro d'affari complessivo da tre miliardi e mezzo, il Codacons non prevede particolari impennate nelle vendite.

Tuttavia per gli acquirenti, soprattutto quelli più attenti, la stagione dei saldi potrebbe riservare sorprese e acquisti super.

Ma guai a cedere agli inganni. Sempre valido il principio cardine antitruffa: accertarsi del prezzo normale di vendita, dell’effettivo sconto e del prezzo finale. E’ obbligo per il negoziante indicarli sul cartellino. Meglio essersi fatti un giro preliminare per esserne certi. Diffidare invece di sconti troppo elevati.

Per il resto intuito e gusto guideranno tutti allo shopping: i saldi a Roma sono appena iniziati, per riempire bagagli e armadi c’è tempo fino a dopo Ferragosto.