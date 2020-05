Trasporti, da Ostia e Acilia verso piazza Venezia: Atac attiva due nuove linee

Da oggi, mercoledì 20 maggio, sarà più facile raggiungere il centro di Roma, il mare e l'entroterra del X Municipio. Atac ha infatti attivato la rete delle linee S Express di collegamento dalla periferia al Centro con le due linee tra Ostia, Acilia e piazza Venezia

Le linee S05 e S06 saranno attive dalle ore 5.00 alle ore 9.00 nei giorni feriali. Come per le altre linee S e il resto della rete di Tpl, a bordo bus sono ammessi i viaggiatori dotati di biglietto o abbonamento Metrebus Roma e Lazio valido nella tariffaria A

La prima, la S05: Lido Centro-piazza Venezia con 3 fermate in via Cristoforo Colombo all'altezza di viale Europa/viale America, piazza dei Navigatori e circonvallazione Ostiense. I capolinea sono al piazzale della stazione Lido Centro e in via del Teatro Marcello.

Mentre la tratta della seconda sarà la seguente, la S06: Acilia-piazza Venezia con fermate in viale Marconi altezza via del Valco di San Paolo e in piazza della Radio. I capolinea sono al piazzale della stazione di Acilia e in via del Teatro Marcello

