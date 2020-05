Coronavirus, dopo 125 positivi e 17 morti la Regione avvia la revoca dell'accreditamento alla Rsa di Rocca di Papa

E' stato avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'accreditamento della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa a seguito dei risultati di audit. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che precisa: "nella struttura vi sono stati 125 casi positivi al Covid-19, 17 i decessi e 104 i trasferimenti effettuati".

Numeri che hanno costretto la Regione ad agire. Un caso, quello della Rsa dei Castelli Romani, che RomaToday ha approfondito dando voce ai parenti dei pazienti ricoverati e alla vicesindaca Veronica Cimino.

Un fronte ancor più delicato da quando il 14 aprile è stata firmata una ordinanza che ha imposto alcune misure di contenimento intorno alla struttura sanitaria.

Due giorni dopo la Regione ha prima chiesto e ottenuto la sostituzione del direttore sanitario della Rsa di Rocca di Papa perché privo di titoli, poi il 23 aprile ha diffidato ufficialmente la San Raffaele.

Poi il susseguirsi di tragiche notizie con sette decessi in appena tre giorni. Morti che hanno costretto la Asl e la Regione a trasferire i pazienti (oltre 90 in tutto) in altre cliniche della Regione. Attualmente, secondo i dati, del comune di Rocca di Papa sono 7 i pazienti positivi che sono ancora all'interno della clinica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo proseguiranno gli audit anche per tutte le altre strutture. Attualmente sono 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il Lazio.