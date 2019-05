Vuole andare a Roma a vedere il papa ma sbaglia con il navigatore e finisce a oltre 1000 km di distanza

Voleva venire a Roma a vedere il papa ma è finito a Rom, in Germania, a più di mille chilometri di distanza. Protagonista di questa assurda vicenda un 81enne pensionato di origine italiana di Newcastle, nel Regno Unito, alla guida della sua Jaguar.

L’uomo ha inserito come destinazione sul suo navigatore satellitare “Rom” e non “Rome” o “Roma”, finendo quindi in una minuscola cittadina rurale, a una trentina di chilometri da Colonia, nella zona occidentale della Germania. Si è accorto dell’errore quando si è reso conto di essere arrivato troppo presto a destinazione e osservando i dintorni, decisamente diversi da quelli della Città Eterna.

Non solo: forse per la sorpresa, l’anziano ha dimenticato di inserire il freno a mano e la Jaguar è finita così proprio contro il palo che gli indicava che mancava ancora un chilometro per arrivare a Rom, contro gli oltre duemila ancora necessari per arrivare a poter ammirare il Vaticano e sperare di vedere papa Francesco affacciarsi dal balcone di San Pietro.

Il fatto è stato reso noto dalla polizia locale, intervenuta sul posto dopo il piccolo incidente.

