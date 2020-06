Roma-Lido, tratta chiusa tra Acilia e Colombo nei prossimi 5 week end. I dettagli

Per lavori di manutenzione ai cavalcavia stradali di Ostia in viale della Vittoria e via Gaetano Chierchia, la circolazione della ferrovia regionale Roma-Lido sarà interrotta, a partire dalle ore 21.30, tra Acilia e Colombo del week end di giugno dal 26 al 28.

Durante l'interruzione potranno essere utilizzate le linee di bus ordinarie: tra Acilia, Ostia Antica, Lido Nord e Lido Centro la linea bus 04; tra Lido Centro, Stella Polare, Castelfusano e Colombo (fermata in piazzale Cristoforo Colombo): la linea bus 06; tra la stazione metro B Eur Fermi e Colombo: la linea bus 070.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre alle ore 23.45 (nei festivi alle ore 23.30); è utilizzabile anche la linea bus nME piazza Venezia-Colombo che effettua fermata in prossimità di tutte le stazioni della ferrovia Roma-Lido ad eccezione di Eur Magliana. I lavori saranno svolti anche nei week end del 3-4-5, 10-11-12, 17-18-19, 24-25-26 luglio.