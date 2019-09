Roma by night Run, venerdì si corre da piazza del Popolo al Pincio: strade chiuse e bus deviati

Venerdì 6 settembre, alle 21:30, si correrà la "6^ Roma by night Run - Half Marathon" che partirà da piazza del Popolo con destinazione piazzale dei Martiri (Pincio). Duemila gli iscritti alla gara che si svolgerà su un percorso di 21 Km e toccherà una larga parte delle strade del Centro, passando anche nei quartieri Flaminio e Parioli.

Il percorso della Roma by night Run

Tra le strade interessate: via del Corso, piazza di Spagna, largo del Tritone, via Milano, via Nazionale, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, piazza di Porta Capena, piazza Bocca della Verità, via del Teatro Marcello, piazza San Marco, largo Goldoni, piazza Augusto Imperatore, i lungotevere Arnaldo da Brescia, delle Navi, Guglielmo Oberdan, della Vittoria, Cadorna, Flaminio, Ponte Duca d'Aosta, Thaon di Revel, Salvo d'Acquisto, dell'Acqua Acetosa, via dei Campi Sportivi, viale della Moschea, viale Parioli, viale Pilsudski, viale Tiziano, via Flaminia, via Azuni, via Vico, piazzale delle Belle Arti, piazzale Flaminio, viale San Paolo del Brasile, viale Fiorello La Guardia e piazzale delle Canestre.

Strade chiuse e bus deviati venerdì 6 settembre

Previste, dalle 20,15 alle 23,30 circa, chiusure al traffico con modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee di trasporto pubblico (per l'area di piazza Venezia la riapertura è prevista dalle 22,30).

In particolare, durante la gara saranno temporaneamente soppressi sei capolinea bus (piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore, piazza Risorgimento, piazza Mancini, viale Washington) e deviate o limitate 46 linee: H, 19bus, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 118, 160, 168, 170, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 910, 911, 913, 916 e 982. La linea 2 bus, che fino a venerdì, la sera, sostituisce il 2 tram per i lavori sui binari a viale Regina Margherita, venerdì sera, dalle 20,30 alle 23,30 circa, sarà sospesa.

Per quanto riguarda le linee di Roma Tpl 226 e 982, la 226 durante la gara non raggiungerà piazza Mancini, limitando le corse all'altezza di Tor di Quinto/Corso Francia, mentre la 982 fermerà il percorso a viale delle Milizie, senza raggiungere il capolinea di XVII Olimpiade. Per le due linee saranno complessivamente soppresse 34 fermate, 10 per la 226 e 24 per la 982.