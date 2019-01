RomaAiutaRoma: il Campidoglio replica il corso di formazione per aspiranti volontari

Ultimi giorni per iscriversi a "RomaAiutaRoma". Il Campidoglio, dopo il successo riscontrato nella passata edizione, ha deciso di replicare il corso di formazione per aspiranti volontari.

Com'è strutturato il corso

L'iniziativa, promossa in accordo con il Forum del Volontariato per la Strada, una realtà che mette insieme 2mila volonari e 44 associazioni, prevede tre incontri teorici. Saranno tenuti da operatori del settore e saranno seguiti da esperienze di affiancamento direttamente sul campo. I cittadini avranno di conseguenza la possibilità di toccare subito con mano cosa significa operare a sostegno delle persone fragili.

La promozione del volontariato civico

Agli appunamenti organizzati durante l'edizione del 2018 hanno aderito 266 persone. L'obiettivo di Roma Capitale è di bissare il successo ottenuto, puntando sulla predisposizione dei cittadini ad aiutare le persone in difficoltà. “Consolidiamo l’iniziativa, dopo l’importante riscontro della scorsa edizione - ha premesso l'assessora alla Comunità Solidale Laura Baldassarre - Si tratta di una delle molteplici azioni che mettiamo in campo per creare dei legami solidali sui territori, valorizzando le buone pratiche già realizzate sia a livello locale che internazionale, coinvolgendo le persone che vorranno prendersi cura della città nella quale vivono, promuovendo il volontariato civico diffuso come strumento di partecipazione”.

Come iscriversi

Per partecipare al corso di formazione è necessario iscriversi, compilando la richiesta di partecipazione. Va trasmessa firmata e con in allegato un documento di identità. Viceversa la domanda d'iscrizione non verrà presa in considerazione. Il termine ultimo per l'inoltro dell'email, da inviare all'indirizzo romavolontaria@comune.roma.it, è previsto per le ore 12 di lunedì 28 gennaio. L'accettazione avverrà, sempre attraverso posta elettronica, entro il 1° febbraio 2019. Il corso avrà inizio una settimana più tardi, l'8 febbraio.