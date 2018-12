“Per cambiare il futuro bisogna sognare, io sono un ragazzo che ancora sogna”. Roberto Giacobbo premiato dai giovani innovatori dell’ANGI

Dopo il grande successo e gli apprezzamenti ricevuti lo scorso 7 dicembre con la premiazione in anteprima di Bebe Vio, insignita dell'”Innovation Leader Award”, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, promotrice dell’iniziativa, rilancia e forma un vero e proprio dream team dell’innovazione.

Undici sono infatti le categorie premiate, per un totale di ventidue giovani imprese, due per ognuna. A seguire la consegna degli Innovation Experience Awards a eminenti membri del mondo innovazione italiano ed internazionale che si sono distinti per il loro straordinario percorso nel campo professionale, umanitario, scientifico e imprenditoriale.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, della cultura, dell’istruzione e dello spettacolo attorno ai temi dell’innovazione.

Tra i diversi premi speciali assegnati, quello al famoso Roberto Giacobbo: giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, documentarista e scrittore italiano che ha lanciato recentemente un nuovo importante programma televisivo di divulgazione scientifico battezzato Freedom – Oltre il confine (in onda su Rete4).

A premiare il noto conduttore nella giornata del 19 dicembre, il presidente dell’ANGI Gabriele Ferrieri e il direttore del Comitato Scientifico ANGI Roberto Baldassari, che sono stati ospitati per la consegna dell’ambito premio proprio all’interno degli studi della nuova trasmissione.

Cosi Roberto Giacobbo: “Per cambiare il futuro bisogna sognare, io sono un ragazzo che ancora sogna”.

Il presidente dell’ANGI Gabriele Ferrieri commenta così: “Siamo onorati di conferire questo premio ad un giornalista e maestro di espressione della divulgazione della cultura in televisione. Le sue indagini hanno appassionato milioni di persone e ci hanno fatto scoprire aspetti che credevamo impensabili nella cultura, nella scienza e nella società”.

Il direttore del Comitato Scientifico ANGI Roberto Baldassari commenta così: “Innovazione come chiave di volta per interpretare e anticipare le tendenze future. Questo l’approccio di Roberto Giacobbo che ha sempre trovato manifestazione concreta nei suoi programmi di divulgazione scientifica e che per l’ANGI è carattere distintivo e condizione necessaria e sufficiente per guardare in maniera costruttiva al futuro”.