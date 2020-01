Caos a Termini, guasto agli impianti: treni in ritardo fino a 60 minuti

Mattinata da incubo alla stazione Termini per migliaia di viaggiatori e pendolari. Ritardi fino ad un'ora a causa di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione della princiale stazione della Capitale. I problemi dalle 6.55 fino alle 9, quando Rfi ha comunicato il lento ritorno alla normalità.

Rete ferroviaria italiana, spiega che è in atto "la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza". Forti disagi per migliaia di pendolari.