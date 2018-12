Maltempo a Roma il 29 e 30 ottobre: stanziati fondi per la riparazione dei danni

Due giorni di pioggia e vento che videro i soccorritori impegnati in circa 500 interventi soprattutto per alberi e rami caduti. Una conta dei danni ingente, che riguardò anche la Capitale, alle prese con il maltempo che colpì la città il 29 e 30 ottobre scorsi. Proprio a tale riguardo sono stati stanziati fondi per fare fronte ai primi interventi per la riparazione dei danni causati dal forte maltempo che ha colpito varie regioni del Paese, tra cui appunto il Lazio e Roma.

Come informa il Comune di Roma, alla Regione Lazio è stato riconosciuto un iniziale stanziamento, in via immediata e provvisoria, pari a tre milioni di euro, che potrà essere ulteriormente integrato in funzione delle effettive esigenze.

Il piano degli interventi è strutturato in due sezioni: (A) di prima emergenza e (B) di immediato sostegno al tessuto economico e sociale. Con riferimento al piano B, destinato ai privati, il ristoro massimo previsto per i danni subiti alle abitazioni principali è di € 5.000,00, mentre per le attività economiche ammonta a € 20.000,00.

Fondamentale è che sussista un nesso diretto di causalità tra il danno alla base della richiesta e gli eventi meteorologici in questione.

Le istanze devono essere presentate via pec o presso la Protezione Civile di Roma Capitale di entro il 9 dicembre e dovranno essere presentate utilizzando la modulistica sottostante:

Modulo B.1 – Ricognizione del fabbisogno per danni al patrimonio privato

Modulo B.2 - Ricognizione del fabbisogno per danni alle attività produttive

La modulistica compilata dovrà essere inviata entro il 9 dicembre 2018 all’indirizzo PEC: protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it

Oppure consegnata all’Ufficio Protocollo, presso piazza di Porta Metronia 2, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: ore 8:00-12:30; giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle 16:00. Tutti i riferimenti normativi, la modulistica, le modalità di inoltro delle richieste, gli indirizzi, sulla pagina dedicata della Protezione Civile.