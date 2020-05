Rifiuti, rimosse 50 tonnellate di ingombranti per un costo di 155mila euro in un solo mese

Dallo scheletro di una natante a un divano stile vintage per arrivare a una pagaia e i più classici scarti edili, dal centro alla periferia il degrado con l’abbandono dei rifiuti resta, da via Principe Eugenio a via Usai. Sono questi i rifiuti ingombranti che nell’ultimo mese sono stati rimossi dalle strade della città di Roma: un’operazione che è costata ad Ama oltre centomila euro.

“Per rimuovere rifiuti del genere, come altri di grossa taglia, e avviare a riciclo le parti recuperabili, è attivo un servizio dedicato che comporta costi per la collettività. Nelle ultime 4 settimane, infatti, per rimuovere oltre 50 tonnellate di materiali scaricati illecitamente su strada, abbiamo speso oltre 155 mila euro. Al danno ambientale, dunque, si aggiunge anche un esborso economico. Invito i cittadini romani a segnalare questi comportamenti incivili che nuocciono fortemente al decoro della Capitale” ha spiegato Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama.

Per rimuovere questi materiali e avviare a riciclo le parti recuperabili, Ama ha dovuto istituire un servizio dedicato. I dati di quest’ultimo periodo sono purtroppo inequivocabili e danno il senso della recrudescenza del fenomeno: oltre 50 tonnellate di materiali rimosse in 4 settimane (27 aprile – 24 maggio). Sono 18/20 le squadre che ogni giorno effettuano questo servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici abbandonati su strada in tutti e 15 i Municipi su due turni di lavoro (mattina e notte). Gli interventi si svolgono sulla base di una pianificazione che comprende sia le segnalazioni dei tecnici, sia dei cittadini.