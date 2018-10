Cumuli di rifiuti in via Dulceri

Ecco come si presentava ieri sera (1 ottobre 2018) via Dulceri, zona Tor Pignattara. Cassonetti pieni, sacchi accumulati attorno. Immancabili, in sequenza, un frigorifero, due porte di legno e un materasso appoggiato. Un mix di inciviltà e disservizi. Il tutto sotto le finestre delle case delle persone. Purtroppo non è uno spettacolo nuovo per i residenti di questa zona che spesso si presenta in queste condizioni.