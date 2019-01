Allarme rifiuti, dopo i presidi anche i medici: "A rischio la salute pubblica"

La condizione dei rifiuti a Roma "specie davanti ad ospedali, scuole, centri commerciali, parchi pubblici e aree residenziali, rischia di creare un grave problema di sanità pubblica della quale, ognuno per le proprie competenze più o meno dirette, dovrà farsi carico portando ad una comune soluzione definitiva del problema". È quanto scrive in una lettera indirizzata alla sindaca Virginia Raggi, al ministro della Salute, Giulia Grillo, e a quello dell'Ambiente, Sergio Costa, l'ordine provinciale di Roma dei medici e degli odontoiatri (Omceo).

"Sempre più spesso, ci arrivano segnalazioni sul grave stato che alcuni quartieri stanno soffrendo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Come Ordine siamo preoccupati per quanto sta accadendo" scrive il presidente Antonio Magi. "Siamo consapevoli - sottolinea - che la situazione si trascina da anni, e che recentemente con l'incendio dell'impianto TMB sulla Salaria la condizione si è ulteriormente aggravata".

Un'allerta quella lanciata dai medici che arriva due giorni dopo quella dei presidi delle scuole romane. Nel weekend la nota inviata sempre alla sindaca Raggi dall'Anp (Associazione nazionale presidi) del Lazio, con richiesta perentoria di pulire fuori dagli ingressi degli istituti, dove in molti casi i sacchetti erano accumulati da giorni. Con minaccia di non riaprire le scuole in caso di presenza di rifiuti. Ama è riuscita a pulire tutto o quasi, con un tour de force durato l'intero weekend. E il rischio chiusure è stato scongiurato. Ma la città continua a presentare criticità grosse sul fronte della pulizia. Le squadre di operatori della partecipata stanno intervenendo quartiere per quartiere. Ma soprattutto per quanto riguarda la differenziata, sono ancora molte, a macchia di leopardo, le postazioni con montagne di cartoni e plastiche che invadono i marciapiedi.