VIDEO | Roma in balia dei gabbiani, Montanari: "Stiamo lavorando a nuovi cestini per i rifiuti"

Il New York Times torna a parlare di Roma. E in chiave decisamente negativa. Lo fa in un lungo articolo uscito nell’edizione del 5 settembre. Una Capitale allo sbando, sporca e dove i gabbiani starebbero aumentano in maniera incontrollata. Il motivo? I rifiuti che invadono le strade della Città Eterna.

"La popolazione è cresciuta negli ultimi anni fino a decine di migliaia, secondo alcuni esperti. Anche la loro dimensione fisica è cresciuta, mentre si servono al buffet della spazzatura, con spuntini grazie a turisti complici e panini strappati a ignari pedoni", si legge nell'articolo, che riporta le dichiarazioni di esperti

interpellati sul tema e le parole di cittadini e turisti, alle prese quotidianamente con i 'concittadini' alati.

A tal proposito risponde Pinuccia Montanari, assessora all’’Ambiente di Roma Capitale, interpellata a margine di una conferenza stampa stamattina. “Il gabinetto del sindaco sta già lavorando ad un nuovo modello di cestini per i rifiuti che impediscano di fatto ai gabbiani di potersi avvicinare al sacchetto - spiega -. Un’iniziativa che ovviamente deve tener conto dei principi di sicurezza indicati dal Prefetto e che una volta approvato verrà installato per le strade del centro storico”.

Sull'attacco del giornale americano è intervenuto l'ex capogruppo pentastellato Paolo Ferrara: "Il Nyt piuttosto che parlare degli uccelli di Roma concentri le energie su New York e sui suoi problemi. Quando sono stato in visita nella Grande Mela non ho potuto non notare gabbiani grandi come condor che facevano colazione direttamente da McDonald's. Si mettano l'anima in pace e non si facciano prendere dall'invidia per le bellezze di Roma che nelle loro città di cemento e traffico non ci sono".

La consigliera Pd, Giulia Tempesta, replica a Ferrara su facebook: "Anche questa mattina l'ex capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara, non si risparmia e dà il meglio di se'. Oggi se la prende con il New York Times, reo di aver dipinto Roma come una città sporca e in preda ai gabbiani. Fossero solo i gabbiani, forse non ha presente l'ampia fauna che negli ultimi mesi passeggia indisturbata per Roma, dai topi ai cinghiali, passando per i pitoni. Roba da far invidia proprio!".