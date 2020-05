VIDEO | Il primo maggio dei riders romani ai tempi del Coronavirus

Prodotti farmaceutici e spese famigliari, ma anche gelato e cibo dal fast food. Ecco il primo maggio dei riders di Roma con il lavoro che ovviamente non si ferma, ma che è anche mutato ai tempi del Coronavirus: mascherina, guanti e gel disinfettate ad ogni operazione, il distanziamento tra colleghi mentre si apsetta un ritiro. Ma è soprattutto nel tipo di prodotti che spostano da un punto all'altro della città che vedono il cambiamento più radicale.

“Ad oggi normalmente l’80% delle nostre consegne riguarda beni di prima necessità - spiega Nicolò Montersi, 23 anni, riders di Glovo da due anni e presidente di Anar (associazione nazionale autonomi riders) -. All’inizio ho deciso per primo di fermarmi una settimana per capire come potevamo lavorare in sicurezza, per noi e per le persone a cui facciamo la consegna, superato questo ostacolo ho ripreso a pieno regime. Anche perché il lavoro è tanto”. “Il lavoro è cambiato da subito e siamo diventati ormai dei corrieri più che riders - dice Paolo Soverchia, 33enne di Roma con un passato da piccolo imprenditore all’estero, ora rider da un anno e mezzo -. Riesco anche a sentirmi utile in qualche modo, visto che le persone sono costrette a casa”.

Simona Fenocchio ha 51 anni. Una delle poche donne rider in città, ha sempre lavorato in ufficio, settore finanziario. Poi un fallimento e il bisogno di rimettersi in gioco con due figli da tirare su da sola. “Faccio questo lavoro da due anni e alla fine mi trovo bene - racconta Simona -. In questi ultimi mesi ho avuto modo anche di ricevere i ringraziamenti delle persone, soprattutto quando gli porti la spesa. Un cosa che fa piacere insomma”.

Con una media di 25-30 consegne al giorno, in turni da 8 o 9 ore, guardano già alla Fase 2 della Pandemia: “Credo che non diminuirà il lavoro perchè le persone avranno ancora timore ad uscire”, risponde Simona.