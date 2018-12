VIDEO | San Giuseppe dei Falegnami, a 4 mesi dal crollo la chiesa riapre per le feste di Natale

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La visita e la benedizione del cardinale vicario, Angelo De Donatis, apre ufficialmente al pubblico la bellissima chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, che affaccia ai Fori Imperiali, a pochi mesi dal crollo del tetto dello scorso 30 agosto (qui il link alla notizia).

Con la cerimonia di oggi, venerdì 21 dicembre, il vicariato di Roma non ha voluto solo restituire, seppur per pochi giorni, la chiesa alla città, ma è stata organizzata anche per porgere ufficialmente i ringraziamenti a “tutte le persone che hanno collaborato, che si sono resi in maniera straordinaria protagonisti di tale triste circostanza - dice il vescovo Daniele Libanori, ausiliare per la diocesi di Roma e rettore della chiesa San Giuseppe dei Falegnami-, penso agli uffici pubblici, ai vigili del fuoco, alle soprintendenze interessate, le forze dell’ordine e i tecnici del Vicariato”.

“Un segnale importante di rinascita”, sottolinea il Cardinale De Donatis dopo aver fatto la benedizione al presepe ligneo realizzato da Giovan Battiista Montano e allestito sull’altare della chiesa. A porgere i saluti al cardinale, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Sono ancora ben visibili le ferite afflitte dal crollo del tetto. Ferite che però appaiono ancora più curabili da un’apertura straordinaria che permette alla città, fino al 6 gennaio 2019, di rivedere un bene tanto prezioso. Sarà possibile visitare la chiesa tutti i giorni, tranne venerdì 28 dicembre, dalle 8:30 alle 16:30.