Riapre il Qube. La discoteca dialoga con la cittadinanza: "Ztl a nostre spese e 400 posti auto"

Il Qube è tornato operativo. Dopo la chiusura di 15 giorni disposta dal Questore, la discoteca di Casal Bertone torna meta della movida romana e tra i residenti della zona i timori per il ritorno di schiamazzi e insicurezza sono forti. Ieri però si è registrata un'apertura importante da parte della prorietà del locale che in una missiva ha avanzato delle proposte che sembrano andare verso le richieste dei cittadini.

"Nello spirito del reciproco rispetto ed interesse delle parti", si legge in una lettera inviata alle rappresentanze del quartiere, "e nel senso di collaborazione espressa nel precedente gradito incontro con una rappresentanza del quartiere, tenendo presenti le esigenze reciproche e le preoccupazioni espresse dai cittadini residenti siamo a muoverci per tentare di soddisfare tali esigenze e preoccupazioni mediante varie azioni che abbiamo già intrapreso, intraprenderemo a breve o in fase di studio".

Di cosa si tratta: "Aumenteremo la sicurezza nelle strade adiacenti il locale e riteniamo sia opportuno anche coinvolgere operatori coadiuvanti di riferimento degli amici del vicinato, che sicuramente sono e saranno più motivati nello svolgimento della loro funzione nell'ambito dell'auspicata quiete pubblica. Avviseremo la nostra agenzia di sicurezza affinché possa pianificare quanto sopra".

Quindi nel concreto: "Metteremo a disposizione circa 400 posti auto. Abbiamo proposto in Municipio di creare a nostre spese, una zona a traffico limitato e sottoposta a regolamento ZTL su via Arimondi, durante le ore serali e notturne del fine settimana. Il Municipio sta verificando la fattibilità della realizzazione di quanto proposto".

A diffondere la lettera alla stampa CasaPound. Il movimento di estrema destra da tempo protesta al fianco dei cittadini per il ripristino della sicurezza della zona. E ieri, nella parole di Mauro Antonini responsabile del Lazio per CasaPound Italia, traspariva tutta la soddisfazione per un passo reputato importante. "La proprietà della discoteca Qube di Casalbertone ha accolto le nostre richieste dopo i continui episodi di degrado e violenza durante l'orario di apertura del locale, vera spina nel fianco della quiete e della sicurezza del quartiere. Ora chiediamo che alle promesse seguano i fatti".

"Mentre siamo qui a manifestare è arrivata finamente una buona notizia: la discoteca vuole trovare un accordo che tenga conto delle nostre richieste. Ma questo non significa che noi smetteremo di scendere in piazza: vogliamo che l'impegno preso diventi realtà", ha spiegato Antonini. "La proprietà della discoteca ci tiene a far sapere ai residenti - prosegue Antonini - che è disposta a venire incontro alle richieste dei cittadini per appianare la situazione".