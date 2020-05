Fase 2 bis, musei: riapre la Galleria Borghese. Mascherine e visite su prenotazione

A Roma la Galleria Borghese riapre al pubblico martedì 19 maggio. Il Museo ha riorganizzato i servizi e gli spazi e ha attivato tutte le misure necessarie per migliorare la fruizione e rendere l'esperienza dei visitatori piacevole e sicura. Le visite, solo su prenotazione a partire da lunedì 18 maggio, si svolgeranno secondo l'orario consueto dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 19.

I turni di visita saranno sempre di 120 minuti per accogliere in modo sicuro il pubblico negli spazi museali e gestire in maniera ottimale i flussi di ingresso e di uscita al museo. Il Museo riapre tutte le sale, dove i visitatori saranno accolti in piena sicurezza e nel rispetto delle normative e delle misure anti-contagio. All'interno del Museo sarà d'obbligo l'uso della mascherina.

A garanzia del mantenimento della distanza tra i visitatori, e' stato ridotto il numero complessivo limitandolo a 80 persone per turno. Una necessità, questa, che diventa un'occasione straordinaria e irripetibile per ammirare le sale apprezzandone le meraviglie in piena tranquillità.

I servizi di accoglienza - biglietteria, guardaroba, bookshop - sono situati nei box lungo il viale esterno della Galleria in modo da limitare la permanenza dei visitatori all'interno dell'edificio per il tempo strettamente necessario alla visita del museo.