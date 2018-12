Sanità, Regione Lazio: 1000 nuove assunzioni e 1800 contratti a tempo indeterminato

Sono state 1.800 le assunzioni che hanno trasformato i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato per il personale che opera nella sanità della Regione Lazio.

Le assunzioni sono avvenute attraverso le procedure delle cosiddette “norme Madia” che proseguiranno anche nel prossimo anno. Mentre le nuove assunzioni di personale medico e sanitario ammontano a circa 1.000 unità reclutate attraverso concorsi pubblici. Sono stati approvati i fabbisogni di personale di tutte le aziende nell'ambito del rispetto dei budget.

“Possiamo definire l’anno che sta per concludersi come un vero e proprio spartiacque tra il blocco del turn over che ha caratterizzato l’ultimo decennio a causa del default finanziario e la nuova fase caratterizzata dai conti in ordine, un progressivo aumento dei livelli di assistenza (LEA) e nuove politiche del personale – ha commentato Alessio D’Amato, assessore alla sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio - Ora andrà impressa una decisa accelerazione anche per compensare le prossime uscite di quota 100 che peseranno sensibilmente nel nostro sistema caratterizzato da un età media ancora molto alta”.