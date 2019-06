Reddito di cittadinanza: l'Anpal assume navigator, i suoi precari protestano sotto il ministero di Di Maio

Con le selezioni per i Navigator, figure che verranno impiegate per il reddito di cittadinanza, in partenza il prossimo 18 giugno, nella giornata di giovedì 6 è stato proclamato un nuovo sciopero generale in Anpal servizi. A protestare sotto il dicastero giocato dal Ministro Luigi Di Maio, i lavoratori dell’agenzia tecnica del ministero del Lavoro che ormai da anni chiedono “l’immediata stabilizzazione dei 654 precari e la riassunzione dei tredici colleghi licenziati al fronte di 3 mila nuove assunzioni”.

“Non siamo assolutamente contro l’assunzione dei navigator, anzi be vengano gli aumenti di personale - spiega Marco Filippetti del coordinamento precari Anpal Servizi -, quello che non riteniamo accettabile è che così facendo ci ritroveremo un’azienda con il 90% di personale precario chiamato a gestire non solo le pratiche per il reddito di cittadinanza, ma anche di ricollocazione lavorativa e povertà. Un paradosso che non può più continuare”.