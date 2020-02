Reddito di cittadinanza: a Tor Bella Monaca 9 volte le domande dei Parioli

Il reddito di cittadinanza a Roma: come è distribuito, chi lo percepisce e quali sono i quartieri da cui provengono le maggiori richieste? A quasi un anno dalla legge sul “sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale” erogato dall’Inps, il team di #mapparoma, che studia le forti differenze socio-economiche che caratterizzano il territorio della Capitale, ha elaborato uno studio sulla distribuzione del reddito di cittadinanza a Roma. Alla base i dati INPS relativi al periodo aprile-ottobre 2019.

Reddito di cittadinanza: quante domande a Roma?

Nel comune di Roma sono state accolte 37.562 domande rispetto alle 59.930 presentate, pari al 63%, corrispondenti a 1,5 domande ogni 100 abitanti con più di 15 anni (sotto determinate condizioni il RdC può essere concesso da un’età minima di 16 anni ndr.), di poco inferiore rispetto al dato nazionale. Nella Città metropolitana di Roma sono state accolte complessivamente 62.025 domande rispetto alle 97.698 presentate, pari al 63%.

Roma è il primo comune italiano per numero di domande presentate e secondo per numero di domande accolte, dopo Napoli, che è prima con 42.876 domande accolte rispetto alle 57.999 presentate. Più distaccate le città di Palermo, Milano e Torino.

In quali quartieri va il reddito di cittadinanza a Roma?

In cinque aree di Roma (Torri, Borghesiana-Castel Verde-Ponte di Nona, Ostia Ponente, Centocelle nord-Quarticciolo e Pietralata) le domande accolte di reddito di cittadinanza sono più di 3 ogni 100 abitanti con 15 o più anni. Tutte le prime dieci aree romane per incidenza di domande accolte sono periferiche e caratterizzate dalla presenza di consistenti nuclei di case popolari o da borgate ex abusive.

Tra le prime, vi sono Tor Bella Monaca, Ponte di Nona, Nuova Ostia, Quarticciolo, Pietralata, San Basilio, Trullo, Monte Cucco, Corviale e Primavalle. Tra le seconde, si segnala quasi tutto il VI Municipio insieme a Morena.

Reddito di cittadinanza: “A Roma enclave della disuguaglianza”

“Ciò – rilevano da #mapparoma - sembra confermare l’esistenza a Roma di vere e proprie ‘enclave della disuguaglianza’, come le abbiamo chiamate nel libro Le mappe della disuguaglianza con i livelli peggiori di disagio socio-economico e i risultati più preoccupanti in termini di indice di sviluppo umano”.

Al contrario, tutte le 23 aree dove le domande risultano inferiori a 1 ogni 100 residenti con più di 15 anni risultano situate nella parte centrale della città dove il reddito è più elevato, i laureati e gli occupati sono di più, i servizi sono migliori e la salute è maggiormente garantita.

Reddito di cittadinanza: nel Municipio VI 3,6 domande accolte su 100 residenti

Nel VI Municipio di Roma, situato nel quadrante est esterno al GRA lungo la via Casilina, risulta la maggiore incidenza di domande accolte, ben oltre le medie comunale e provinciale: 3,6 ogni 100 residenti con più di 15 anni alle Torri (00133) e 3,3 a Borghesiana-Castel Verde-Ponte di Nona (00132).

Sempre nel quadrante est, altri valori elevati si riscontrano nel IV e V Municipio. Nel V, internamente al GRA tra le vie Prenestina e Casilina, l’incidenza è molto alta a Centocelle nord-Quarticciolo (00171), con 3 domande accolte ogni 100 residenti con più di 15 anni, e più bassa ma comunque consistente a Centocelle sud-Alessandrino (00172) con 2,2 e Villa Gordiani-Casilino-Torpignattara (00177) con 2,1; a questi CAP corrispondono parzialmente le zone urbanistiche 7A Centocelle, 7B Alessandrina, 6B Casilino, 6C Quadraro e 6D Gordiani. Nel IV Municipio spiccano Pietralata (00158) con 3 domande accolte ogni 100 residenti e San Basilio-Ponte Mammolo-Casal de’ Pazzi (00156) con 2,8, in parte sovrapponibili alle zone urbanistiche 5E San Basilio, 5H Casal de’ Pazzi e 5C Tiburtino Nord. Va segnalato poi Morena-Centroni (00118) nel VII Municipio fuori dal GRA, con 2,4. Quasi tutto il resto dei CAP del quadrante est, e anche di quello nord nel III Municipio, rimane su valori di incidenza superiori alla media comunale (tra 1,5 e 2), con le sole eccezioni di Portonaccio-Monti Tiburtini (00157) con 1,3, Monte Sacro-Conca d’Oro (00141) con 1 e Talenti-Sant’Alessandro (00137) con 0,8.

Reddito di cittadinanza a Ostia

L’altra area dove l’incidenza di domande accolte è molto elevata è quella di Ostia Ponente (00121) nel X Municipio con 3,2 ogni 100 residenti con più di 15 anni (zona urbanistica 13F Ostia Nord). Nel quadrante ovest emergono anche con 2,3 domande ogni 100 residenti sia Trullo-Corviale-Ponte Galeria (00148), corrispondente alla parte più periferica dell’XI Municipio (zone urbanistiche 15D Trullo, 15E Magliana, 15F Corviale e 15G Ponte Galeria), sia Primavalle-Torrevecchia (00168) nel XIV (in gran parte zona urbanistica 19B Primavalle), oltre ad Acilia sud-Malafede nel X verso il litorale con 2.

Reddito di cittadinanza: al minimo i Parioli

Le aree con la più bassa incidenza di domande accolte, uguale o minore di 1 ogni 100 residenti con più di 15 anni, sono tutte quelle ricche e attrattive della città, in particolare nel II, IX e XIV Municipio: il minimo a Parioli con 0,4 (00197, zona urbanistica 2B Parioli), e poi 0,5 a Nomentano-Pinciano (00198, zone urbanistiche 2D Salario e parte della 2E Trieste), Eur-Torrino (00144, zone urbanistiche 12A Eur, 12C Torrino e parte della 12D Laurentino) e Trionfale-Balduina (00136, zone urbanistiche 19A Medaglie d’Oro e 17C Eroi). Seguono con 0,6-0,9 varie aree dei Municipi I (Prati 00192 e 00193, Quirinale-Pincio-XX Settembre 00187, Mazzini-Della Vittoria 00195, Monti-Celio 00184) e tutto intorno al centro nel II (Nomentano 00161 e 00162, attorno a piazza Bologna, Flaminio-Villaggio Olimpico 00196, Salario-Africano 00199), III (Talenti-Sant’Alessandro 00137), VII (San Giovanni 00182 e 00183), VIII (Grottaperfetta-Tintoretto-Roma 70 00142), XI (Portuense 00149), XII (Monteverde Nuovo-Colli Portuensi 00151, Bravetta 00164), XIII (Aurelio 00165) e XV (Fleming-Tor di Quinto 00191).

L’importo del reddito di cittadinanza: elevato a Santa Palomba

Più complessa nello studio di #mapparoma la lettura dell’altro indicatore disponibile, ossia l’importo medio erogato ai percettori nel corso dei primi sette mesi di avvio del reddito di cittadinanza.

“Gli importi maggiori non sembrano correlati con l’incidenza delle domande sulla popolazione, e potrebbero quindi riflettere più differenze nei tempi di presentazione delle domande stesse che non la gravità della situazione di povertà e disoccupazione”.

Il valore massimo si registra a Castel di Leva-Santa Palomba (00134) fuori dal GRA nel IX Municipio, con 2.890 euro in totale da marzo a ottobre 2019. Seguono poi con 2.600-2.700 euro zone molto eterogenee come Appia Antica-Capannelle-Quarto Miglio (00178) nel VII e VIII Municipio, Settecamini-Casal Monastero (00131) nel IV, Ostia Antica (00119) nel X, Borghesiana-Castelverde-Ponte di Nona (00132) nel VI, che peraltro è la seconda area di Roma per incidenza delle domande sulla popolazione, Vitinia-Mezzocammino (00127) ed Eur-Torrino (00144) nel IX (l’Eur è la quartultima zona di Roma per incidenza delle domande).

Reddito di cittadinanza: a Tor Bella Monaca 9 volte le domande dei Parioli

Le conclusioni sulla distribuzione del reddito di cittadinanza a Roma sono tuttavia presto tratte: a Tor Bella Monaca ci sono 9 volte le domande del reddito di cittadinanza rispetto a Parioli: 3,6 contro 0,4 ogni 100 residenti con più di 15 anni. “Un dato che – sottolineano - ancora una volta sembra dire molto sulle disuguaglianze a Roma”.