In 72 mila per la 'Race for the cure': contro i tumori al seno anche la sindaca Raggi

Oltre 72 mila persone. Un vero e proprio fiume rosa ha attraversato in questa mattina di primavera inoltrata le strade del centro di Roma per la 19esima edizione di Race for the cure di Roma, la manifestazione per la lotta ai tumori al seno. Cinque chilometri di percorso, con partenza da piazza Bocca della Verità e arrivo al Circo Massimo dove, da giovedì, è stato allestito un 'villaggio della salute', tra attività sportive, laboratori, visite gratuite e conferenze. L'iniziativa è organizzata dall’associazione Susan G. Komen Italia che utilizza i fondi raccolti dal progetto per realizzare programmi di Prevenzione a sostegno delle donne. All'iniziativa ha preso parte anche la sindaca Virginia Raggi e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.