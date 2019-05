Race for the cure 2019: al Circo Massimo 4 giorni con strade chiuse e bus deviati

Race for the Cure al Circo Massimo. E' il week end della corsa voluta e organizzata da Susan Komen che alla competizione dà anche il nome. Quattro giorni dedicati alla salute e alla prevenzione, con il villaggio della salute prima e la gara (competitiva e non) domenica. Dal 16 al 19 maggio l'area del Circo Massimo sarà off limits. Di seguito le informazioni tratte dal sito muoversiaroma.it.

Quando sono previsti i divieti

I primi divieti di sosta sono previsti da mercoledì su via dei Cerchi e su un tratto di via del Circo Massimo. Da venerdì le limitazioni di parcheggio si estenderanno su una parte di piazza Bocca della Verità. Sabato le prime chiusure al traffico, su via dei Cerchi.

Domenica poi, l'evento podistico coinvolgerà, con temporanee modifiche alla circolazione, l'area tra via della Greca, via del Circo Massimo e piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello, piazza Venezia, i Fori Imperiali e via Cavour, via degli Annibaldi e via Nicola Salvi, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla e via Baccelli.

Le deviazioni

Saranno deviate o limitate circa 30 linee del trasporto pubblico. Il capolinea di via del Teatro Marcello durante la gara sarà spostato a piazza di Monte Savello mentre la linea 3 viaggerà solo tra Valle Giulia e il Parco del Celio.

L'elenco delle linee deviate

Domenica, da inizio servizio, saranno deviate le linee 44 (fino alle 14), 51 (fino alle 15,30), 81 (fino alle 15,30), 83 (fino alle 14), 85 (fino alle 15,30), 87 (fino alle 15,30), 118 (fino alle 15,30), 160 (fino alle 15,30), 170 (fino alle 14), 628 (fino alle 15,30), 715 (fino alle 15,30), 716 (fino alle 14), 781 (fino alle 14), C3 (fino alle 15,30).

Dalle 8,30 alle 14 deviate le linee H, 40, 46, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 190F, 492, 916F. Dalle 9 alle 13, infine, la linea 3 proveniente da Valle Giulia sarà limitata al Parco del Celio, senza quindi fare servizio da qui a stazione Trastevere. All'alba di domenica, dalle 4 e sino a fine servizio, deviazione anche per le linee n3, n9 e n19. Come anticipato, le prime chiusure al traffico saranno sabato e interesseranno via dei Cerchi (da via San Teodoro a pizza Bocca della Verità). Saranno deviate le linee 81, 118, 160 e C3.