Il tuo quartiere non è una discarica: in un giorno raccolte 130 tonnellate di rifiuti ingombranti

Nel corso di una sola mattinata raccolte 130 tonnellate di rifiuti ingombranti. Il successo della campagna "Il tuo quartiere non è una discarica" potrebbe essere riassunto così. E non sarebbe nemmeno una sintesi accurata. Perchè quella quantità di materiale, dal numero così impressionante, è stato consegnato domenica 27 gennaio soltanto nei municipi pari.

Il tuo quartiere non è una discarica

La bontà dell'iniziativa che Ama, insieme al TGR Lazio, dal 2000 realizza nel territorio capitolino non è solo nei numeri. Aver conferito correttamente 130 tonnellate di rifiuti, significa non dover commentare le immancabili cartoline di degrado. I letti, gli onnipresenti materassi, i frigoriferi sono ora finiti nei centri raccolta. E da lì saranno avviati alle corrette filiere di recupero. Sarà Ama infatti a differenziarli secondo la categoria merceologica.

Come funziona

Armadi, tavoli e sedie verranno recuperati grazie ai consorzi che riutilizzano il legno, le lettiere ed in frigoriferi che hanno parti riciclabili saranno recuperate dalle filiere del ferro e degli altri metalli, solo per fare alcuni, banali esempi. Il successo della campagna si basa sulla collaborazione dei romani che hanno potuto contare su 10 Ecostazioni allestite per l'occasione e 5 Centri di Raccolta fissi, dov'è stato possibile portare anche pile, oli esausti, contenitori sporchi di vernici e solventi, elettrodomestici a fine ciclo.

I prossimi appuntamenti

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 24 febbraio nei municipi dispari e proseguirà con un appuntamento fisso ogni mese. AI municipi pari toccherà nuovamente il 17 ed il 19 maggio. Invece a quelli pari, oltre al prossimo appuntamento, la campagna verrà riproposta il 14 aprile ed il 16 giugno. Poi ci sarà la pausa estiva e l'iniziativa, come di consueto, verrà ripristinata a settembre.

Informazioni utili

Ama ricorda ai cittadini che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aziendali aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città o, in alternativa, ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 oppure compilando il modulo on-line sul sito.