"Il tuo quartiere non è una discarica": domenica 27 raccolta straordinaria dei rifiuti

Dove gettare il vecchio televisore con il tubo catodico, i barattoli sporchi di vernice e l'ormai consumato materesso? Sicuramente non nei cassonetti stradali. Per conferire correttamente questi rifiuti, Ama con il supporto del Tgr Lazio, da vent'anni portano avanti la campagna "il tuo quartiere non è una discarica".

Sono quasi 36mila le tonnelletta di rifiuti che i cittadini, dal 2000 ad oggi, hanno consegnato grazie alla raccolta straordinaria e gratuita che, domenica 27 gennaio, sarà immancabilmente replicata nei municipi pari. L’iniziativa è ormai un appuntamento fisso dei romani, che ne approfittano per conferire tutti quei materiali, che per dimensioni o tipologia, non possono essere gettati nei cassonetti stradali.

Domenica 27 nei municipi pari, dalle 8 alle 13, metteranno a disposizione 10 ecostazioni e 5 centri di Raccolta fissi. Lì i romani, opportunamente indirizzati dal personale Ama, potranno consegnare i cosiddetti "ingombranti", ovvero tavole, sedie, reti, armadi, materassi, solo per fare qualche esempio. E sempre nelle stesse postazioni potranno lasciare rifiuti particolari, come appunto il barattolo sporco di solvente, ed i RAEE, ovvero quei vecchi elettrodomestici di cui non si fa più uso.

Grazie allo sforzo di Ama, al supporto del TGR Lazio e alla collaborazione degli utenti, questi materiali verranno differenziati secondo la categoria merceologica legno, ferro, plastica, altri metalli ed avviati alle rispettive filiere di recupero. Un risultato che è possible ottenere grazie ad una campagna a cui i romani fanno puntualmente affidamento. L'iniziativa "il tuo quartiere non è una discarica" infatti, prevede un appuntamento fisso ogni mese (17 marzo/19 maggio nei municipi pari-24 febbraio/14 aprile/16 giugno nei municipi dispari). Si interrome quindi solo durante la pausa estiva, per riprendere il servizio, come di consueto, a settembre.