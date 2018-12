Ama: tra Natale e Santo Stefano raccolte 3800 tonnellate di rifiuti

ll servizio di raccolta dei rifiuti è stato effettuato anche durante le festività natalizie. Alle immagini dei cassonetti debordanti e dei sacchetti abbandonati su marciapiedi e cigli stradali, l'Ama risponde con i numeri.

Le tonnellate raccolte

"Tra Natale e Santo Stefano – comunica l'azienda municipalizzata con una nota – sono stati raccolti complessivamente oltre 3.800 tonnellate di rifiuti indifferenziati in città, rispettivamente circa 1.300 il 25 dicembre e oltre 2.500 il giorno seguente: oltre 100 tonnellate in più rispetto ai giorni analoghi dello scorso anno".

Duemila addetti al giorno

L'azienda municipalizzata entra anche nel dettaglio. Tra operatori ecologici, autisti e referenti territoriali. "Nella giornata di Santo Stefano, sono stati oltre 2mila gli addetti" che sono stati impegnati "a svolgere i servizi di igiene urbana in città nei vari turni. Le officine aziendali sono state aperte 'h 24' ed anche oggi proseguono la loro attività senza soluzione di continuità. L’impianto aziendale di TMB di Rocca Cencia lavora regolarmente su 4 turni giornalieri, con attività assidue di manutenzione".

Il monitoraggio costante

I cassonetti ed i cumuli di sacchetti sparsi per le strade di molti quartieri romani, sembrano restituire un'immagine diversa. Eppure, "per quanto riguarda i servizi sul territorio – dichiara l'azienda municipalizzata ai rifiuti – i tecnici aziendali monitorano costantemente la situazione, con eventuali servizi di pulizia supplementari in caso di postazioni di raccolta sovraccariche". Inoltre Ama spiega di essere "già intervenuta con mezzi ad hoc e turni rafforzati laddove necessario, come in aree del quadrante Nord - che erano servite a filiera “corta” dall’impianto TMB Salario, fermo per l’incendio dell’11 dicembre scorso - ed Est".

I cassonetti incendiati

Sul piano del servizio, un discorso a parte andrebbe fatto per gli incendi dei cassonetti. Ama, che "nell'ultimo periodo" ne ha segnalati "circa 15 tra i municipi IV, VII e X", denuncia "un fenomeno in crescita durante i giorni delle festività di fine anno e che crea gravi danni ai servizi di raccolta dei rifiuti e alla collettività". Per il presidente della commissione ambiente Daniele Diaco, che ricorda come "in due anni sono stati bruciati quasi lo stesso numero di cassonetti di quelli incendiati negli otto anni precedenti" si tratta di veri e propri atti criminali. Agli inquirenti il compito di verificare se questi roghi, l'ultimo dei quali si è verificato all'alba di giovedì 27 dicembre, abbiano o meno un'origine dolosa. Resta il problema di garantire il decoro in molte zone della città. Perchè, nonostante l'impegno messo in campo da Ama, ampie porzioni del territorio sono ancora invase dai rifiuti.