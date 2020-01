Senza tetto al freddo, realtà solidali lanciano una raccolta di coperte: "Diamo rifugio"

Un appello a non restare a guardare. E nemmeno a denunciare la condizione vissuta dagli oltre 10mila senza tetto che con l'arrivo dell'inverno affrontano ogni notte temperature sempre più rigide rischiando la vita. E' quanto arriva da una serie di realtà sociali e associazioni romane, dall'Arci cittadina a Nonna Roma passando per il Laboratorio sociale autogestito Centocelle e il centro sociale Astra che hanno lanciato una vera e propria chiamata ad una azione solidale. "Chiamiamo all'appello chi come noi non riesce a rimanere indifferente, cittadini e cittadine, associazioni, circoli territoriali, sedi di partiti, aprite gli spazi e aiutateci a dare un rifugio a chi ogni notte rischia la vita. Organizziamo anche una raccolta di coperte, sacchi a pelo, berretti, scaldacollo e calzettoni".

Dal Pigneto al Tufello passando per Centocelle e Pietralata nei prossimi giorni sarà possibile effettuare le donazioni (di seguito tutti gli indirizzi e gli orari).

"Con il nuovo anno arrivano le nottate gelate e le terribili morti dei senza fissa dimora anche a Roma", si legge ancora nella presentazione dell'iniziativa. "Il freddo non è un emergenza, non è una calamità, non è imprevidibile. L'emergenza è la povertà, l'enorme numero di donne e uomini privi di un tetto sopra la testa. L'emergenza é la sistematica incapacità del Comune di Roma di sostenere i suoi cittadini più fragili. Ne è l'ennesima dimostrazione il piano freddo predisposto quest'anno neanche lontanamente adeguato alle esigenze. A Roma ci sono circa 10 mila clochard, appena 2500 ricoveri disponibili, molti dei quali messi a disposizione per lo più dall'intervento di associazioni di volontariato".

Ecco dove è possibile effettuare le consegne.

- Sparwasser, via del Pigneto 215, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dalle 19 alle 23

- circolo Arci Pietralata, via Silvano 15, venerdì 3 e sabato 4 dalle 15 alle 19

- Csa Astra, via capraia 19, venerdì 3 dalle 17 alle 20

- via Zabaglia 24 a Testaccio, sabato 4 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, domenica 5 dalle 10 alle 12

- circolo Arci Pianeta sonoro, via Casilina 196/A lunedì 6 gennaio dalle 17.30 alle 22.00

- Lsa 100 celle,(ex casale falchetti) viale della primavera 319/b.

venerdì 3 dalle 15 alle 17, sabato 4 dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 24, lunedì 6 dalle 15 alle 17