Campidoglio, riaprono i primi tre punti d’informazione turistica: "Un bel segnale per la città"

La Capitale torna a pensare ai turisti. Sono infatti stati riaperti i chioschi informativi a disposizione dei visitatori. Per ora soltanto tre: in via Minghetti (nella zona di via del Corso), a Castel Sant’Angelo e nell'area dei Fori Imperiali.

La fase 2 nei Tourist info point

Gli spazi sono stati organizzati per venire incontro alle misure per contenere il nuovo Coronavirus. Gli ambienti quindi sono sanificati e dotati dei dispenser. Il loro accesso è contingentato ed agli operatori, protetti dietro a pannelli in plexiglas, sono fornite anche le mascherine. A terra, davanti ai tre chioschi informativi, sono state predisposte strisce utili a mantenere il distanziamento di sicurezza.

Un segnale incoraggiante

“La riapertura dei Tourist Info Point è un bel segnale di ripartenza per la città, un invito a riscoprirla rivolto anche ai romani” ha commentato la sindaca Raggi. Oltre a ricevere informazioni su eventi e accadimenti cittadini, i visitatori potranno acquistare i biglietti ATAC e le tessere MIC Card, con le quali, per i residenti, è possibile accedere alla rete dei Musei Civici Senza pagare i biglietti d’ingresso.

In attesa dei turisti stranieri

Da domenica 14 giugno, torneranno in vendita anche le card turistiche Roma Pass da 48 ore e 72 ore, che propongono sconti per eventi e servizi turistici, nonché l’accesso gratuito illimitato alla rete del trasporto pubblico per l’intera validità della tessera. “In attesa del ritorno dei turisti stranieri – ha dichiarato la Sindaca - questo momento ci vede orientati a un turismo di prossimità: per molti romani e italiani può essere l’occasione per riscoprirla e visitarla con calma, tornando anche a frequentare ristoranti e negozi”.

Prossime aperture e orario servizio

Il Campidoglio è al lavoro per riaprire anche i restanti Tourist Info Point negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ed alla stazione Termini. La fascia oraria di apertura va dalle 9.30 alle 19.00, 7 giorni su 7. Resta operativo, per le indicazioni a turisti e cittadini, anche il servizio telefonico 06. 06. 08, sempre attivo 7 giorni su sette dalle ore 9.00 alle 19.00.