Pulizie straordinarie su Viale Palmiro Togliatti, divieti di sosta per gli automobilisti

Viale Palmiro Togliatti, da Lunedì 17 Settembre a Sabato 22 Settembre, è oggetto di un ciclo di interventi di pulizia straordinaria, diserbo e lavaggio meccanizzato.

Il tratto interessato dalle speciali misure di pulizia si estende per 4 chilometri lineari, è compreso tra via Casilina e via santi Romano in entrambi i sensi di marcia.

L'intervento, svolto in orari diurni, comporterà divieti di sosta temporanei e si andrà ad aggiungere alle attività di pulizia di routine.

Ama, in collaborazione con l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e il Corpo di polizia di Roma Capitale invita gli automobilisti alla prudenza e a non parcheggiare in soste vietate al fine di consentire la pulizia approfondita ai bordi dei marciappiedi.



Informazioni sugli orari e i tratti stradali interessati saranno consultabili in corso d'opera su www.amaroma.it.