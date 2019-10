Nelle gallerie della metro arriva la pubblicità digitale: per Natale anche a Roma la "tunnel advertising"

Video pubblicità animate che scorrono dal finestrino, nelle gallerie della metropolitana. In gergo tecnico, "tunnel advertising". Da Natale Roma imita le grandi capitali d'Europa, dove la tecnica ultra moderna di diffusione pubblicitaria è già ampiamente utilizzata. Pannelli con luci a led e immagini in movimento, ben visibili per i passeggeri dalle vetture, ospiteranno coloratissime reclame dei più noti brand commerciali.

Il bando di Atac è stato aggiudicato alla milanese Tunnel Motion srl, con una concessione di tre anni eventualmente rinnovabili per altri tre. Verranno installati tre impianti pubblicitari, il primo entro Natale sulla linea A Anagnina-Battistini, nel tunnel tra le stazioni Repubblica e Barberini, gli altri due su tratte ancora da concordare con Atac.

La società corrisponderà alla municipalizzata dei trasporti il 25% del valore di tutti i contratti pubblicitari connessi all'utilizzo dell'impianto per tutta la durata di utilizzo. Oltre al pagamento per la concessione degli spazi, fissato nell'avviso pubblico, di 500mila euro per tre anni. All'azienda concessionaria saranno in capo tutti i costi di progettazione, acquisto dei materiali, installazione, manutenzione e gestione hardware e software, commercializzazione e infine disallestimento degli impianti.