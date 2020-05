Buoni spesa, cassette vuote sotto il municipio: la protesta al Quarticciolo contro la "propaganda al potere"

Cassette di frutta e verdure sotto la sede del quinto municipio di Roma. Vuote. Proprio come rischiano di rimanere se le istituzioni non accelerano con la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà, o con gli aiuti economici promessi a livello governativo, e mai arrivati. Quel sostegno al reddito per chi, a causa delle restrizioni legati all’emergenza Coronavirus, ha perso il lavoro. Spesso con una famiglia da mandare avanti.

“Cassette vuote, ma che siamo riusciti a riempire durante questi due mesi grazie alla solidarietà dei supermercati di zona, cooperative agricole e alle donazioni - dice Pietro del Comitato di quartiere Quarticciolo, impegnato nelle distribuzione di generei alimentari da quando è iniziata la crisi -. Assistiamo ad annunci senza mai il reale effetto sulle persone, buoni spesa distribuiti solo ad una piccola parte della città, con le famiglie che non possono andare avanti solo con quello che riusciamo a dare noi, ma hanno anche altre esigenze da affrontare dopo tutto questo periodo”.

Un messaggio chiaro: “La situazione è grave, non possiamo accettare che quanto fatto finora da noi venga vanificato - conclude Pietro -. La politica deve fare la sua parte”.