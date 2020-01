Bianca è la prima bimba nata a Roma nel 2020: venuta alla luce alla mezzanotte esatta

E' una femmina e si chiama Bianca il primo nato a Roma nel 2020. La piccola è venuta alla luce con un parto naturale alla Casa di cura Santa Famiglia a Prati esattamente allo scoccare della mezzanotte. Lo scrive in un post su Facebook con la foto della prima nata del decennio la stessa clinica di via dei Gracchi.

Primi nati in alcuni nosocomi della città che riceverranno nel corso della mattinata la visita della Sindaca Virginia Raggi al Policlinico Casilino, poi all'ospedale Sandro Pertini ed a seguire all'ospedale Villa San Pietro.